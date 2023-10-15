Двое из штата женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей ЛЧ

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Двое сотрудников украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» покинули команды и не стали возвращаться на Украину после матчей Лиги чемпионов.
Об этом сообщил YouTube-каналу KDK журналист Сергей Болотников. Известно, что из поездки на родину не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.
В сентябре «Кривбасс» в рамках женской Лиги чемпионов в Европе выступал против французского «Парижа» и «Линчёпинга» из Швеции. Клуб из Кривого Рога после ЧП обратился в полицию, в украинское министерство молодежи и спорта и пограничную службу.
Ранее СМИ писали, что 19-летний Александр Распутько покинул расположение «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» из Бельгии (2:1), который состоялся 4 октября. Игрок был зарегистрирован со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но парень исчез в аэропорту. Его телефон оказался отключен. По одной из версий, он сбежал в Россию.
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В сентябре «Кривбасс» в рамках женской Лиги чемпионов в Европе выступал против французского «Парижа» и «Линчёпинга» из Швеции. Клуб из Кривого Рога после ЧП обратился в полицию, в украинское министерство молодежи и спорта и пограничную службу.
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Мария Фирсова