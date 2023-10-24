Двукратная чемпионка мира по биатлону Симон задержана полицией за мошенничество

Спортсмены из 16 стран мира принимают участие в чемпионате стран ШОС по кикбоксингу в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный турнир по кикбоксингу стартовал 25 октября в Раменском дворце спорта «Борисоглебский».

Свыше 700 бойцов из 16 стран приняли участие международных соревнованиях по кикбоксингу. Участники показывают свои навыки в таких дисциплинах как фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт и поинтфайтинг, а также сольные композиции.

«У нас сейчас уникальная возможность стать свидетелями новой истории большого международного турнира. Более 700 спортсменов, 16 стран, более 50 субъектов России. Кто-то видит препятствия, мы видим возможности. И мы рады делиться этими возможностями с вами. Я уверен, что отсюда никто не уйдёт равнодушным», – подчекнул генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.





Кроме этого, всех причастных к мероприятию ждет вечер гала-финалов любительского кикбоксинга, а также международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6. Он состоится 28 октября.

Стоит отметить, что выступать в профессиональном турнире будут чемпионы России и чемпионы Мира из Грузии, России и Индии.