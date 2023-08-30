Дядя фигуристки Горбачёвой рассказал о ссорах племянницы с тренером

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«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания. Потолстела на 300 граммов. Всё, прыгать не можешь», – рассказал РЕН ТВ Артем Борщев.Также Борщев считает странным, что 28-летний тренер предпочла жить со своей подопечной.
«У неё есть два родителя. И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», –прокомментировал ситуацию дядя Горбачевой.Напомним, 16-летняя Алина Горбачева ушла с тренировки и перестала выходить на связь с вечером 28 августа. Её искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Позже фигуристку нашли в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.
После того, как девушку нашли, она попросила прощения за своё внезапное исчезновение.
«Мой поступок никак не связан с Софьей Анатольевной и фигурным катанием»,- объяснила фигуристка.Девушка попросила прощения за то, что заставила всех нервничать, и сказала, что в данный момент она «дома с мамой и любимым тренером». Также, по словам фигуристки, она продолжит тренироваться в своей команде.
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