Джокович обыграл Алькараса и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

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Матч завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под третьим номером. В один из моментов во втором гейме третьего сета, Алькарас испытал боли в колене, из-за чего пришлось воспользоваться медицинским тайм-аутом, но затем продолжил игру. Общее время, проведенное игроками на корте, составило 3 часа и 23 минуты.
Ранее сообщалось, что 30 команд собрал в Химках футбольный турнир «Кубок флагов». Юные футболисты собрались на ежегодный детский турнир «Кубок флагов», стартовавший на стадионе «Новые Химки». В нём участвуют школьники города в возрасте 12 лет и команда из города-побратима – белорусского Гродно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.