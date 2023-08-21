Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти

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Серб Новак Джокович выиграл у испанского теннисиста Карлоса Алькараса в драматичном финале турнира Western & Southern Open серии «Мастерс» в Цинцинатти. Матч закончился со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и продолжался 3 часа 49 минут, став самым длинным в истории финалов таких соревнований.
Для Джоковича эта победа стала 39-й в турнирах серии «Мастерс». Что касается от общего количества титулов, то серб уже совсем немного отстает от легендарного Джимми Коннорса, на счету которого 104 завоеванных трофея. По личным встречам между Джоковичем и Алькарасом теперь установилось равенство — 2:2.
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