Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Игроки «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после матча 14-го тура РПЛ с ФК «Спартак». Об этом рассказал журналист Иван Карпов.
«По ходу встречи, которая завершилась вничью 1:1, Дзюба выразил претензии действиями партнера. Но Пиняев не промолчал и в ответ заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком», - написал Карпов в своем Telegram-канале.
Однако после окончания матча конфликт перешел и в раздевалку, который там уже перерос в драку. Разнимать разбушевавшихся футболистов пришлось другим игрокам команды.
При этом уже в это же день Дзюба и Пиняев помирились и вместе вышли в стартовом составе на матч 15-го тура.
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