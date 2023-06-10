Дзюба рассказал о вымогательстве перед публикацией интимного видео

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В пятницу в Telegram появились видео с Дзюбой. В описании указывалось, что футболист, предположительно, записал их для девушки из Украины. Механизм, посредством которого эти файлы были распространены в интернете, остается неясным.
«Это старые видеозаписи, на которых я даже еще не седой. За последние два-три дня меня снова контактировали, требуя денег и угрожая мне. Не понимаю, кому и с какой целью это нужно. Я уже не заинтересован в этом», — прокомментировал Дзюба в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Стоит напомнить, что осенью 2020 года в сети впервые появилось интимное видео с участием Дзюбы. В марте прошлого года форвард признал, что та ситуация стала для него «большим уроком».
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игрок московского «Локомотива» Артем Дзюба имеет шанс попасть в сборную России только при условии снятия санкций.