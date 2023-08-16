Дзюбу наказали за хамство в адрес журналиста

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Ранее сообщалось, что Дзюба вступил в конфликт с журналистом, в ходе которого нагрубил корреспонденту и пообещал «засунуть ему телефон в одно место», если тот ещё раз подойдёт к нему. Причиной столь вспыльчивой реакции футболиста стал неприятный вопрос журналиста. В связи с этим происшествием КДК РФС принял соответствующие меры в качестве наказания.
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