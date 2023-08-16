Дзюбу наказали за хамство в адрес журналиста

Гости мероприятия смогли принять участие в спортивных соревнованиях по разным видам спорта, посетить мастер-классы, встретиться с известными спортсменами и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для юных гостей была организована специальная развлекательная программа, экскурсии, спортивные тренировки и забеги. Кроме того, в рамках мероприятия «ФизкультПарк» состоялись турниры по шахматам, шашкам и сеанс одновременной игры.

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