Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках

Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках

08 ноября 2023, 14:27
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пять дзюдоистов из городского округа Пушкинский взяли призовые места на турнире в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Отмечается, что это уже третье открытое первенство городского округа по дзюдо.

В турнире участвовали в том числе воспитанники спортивной школы «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского. Спортсмены 10-13 лет показали отличную подготовку и высокий уровень мастерства и забрали три серебряных и две бронзовые медали.


Ранее на первенстве Московской области второе место удалось занять спортсмену из Ивантеевки Дмитрию Колтунову.

Читайте также:

160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу

Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8

Подмосковная команда примет участие в соревнованиях по хоккею
#медали
#ивантеевка
#спортсмены
#пушкинский округ
Читайте нас в
Подмосковные шахматисты стали призерами Первенства ЦФО
08 ноября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные шахматисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли с Дворце спорта «Центральный» в Калуге с 28 октября по 5 ноября.

На первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам спорсмены из Подмосковья завоевали в общей сложности  три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

В возрастной категории до 17 лет победителями стали Екатерина Меркулова и Исаак Парпиев. Еще одно «золото» заполучила  София Гаер в Ярославле.
 
Серебряными призерами стали Борис Плотников в возрастной категории до 15 лет и Ярослав Веселов -  «юноши до 17 лет». В группе до 13 лет второй стала Виктория Максимова.

Мария Малахова и Алексей Лототович стали обладателями бронзовых медалей первенства в ​возрастных категориях до 15 и до 13 лет.

Стоит отметить, что в первенстве России участие примут 13 спортсменов из Московской области.

Читайте также: 

Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате

Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8

Юные самбисты из Жуковского завоевали медали на турнире «Кубок лучшего тренера»
#подмосковье
#шахматы
#медали
#золото
#соревнования
#первенство
Читайте нас в
Подмосковье вышло в финал чемпионата России по следж-хоккею
08 ноября 2023, 13:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный «Феникс» вышел в финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске.

Спортсмены из Московской области соревновались с командами «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ-следж» из Тульской области и «Удмуртия» из Республики Удмуртия. 

По итогам шести матчей, подмосковные спортсмены вышли в финал чемпионата страны с третьего места в группе, в заключительных играх они сразятся с СХК«Югра».

Кроме этого, финальный круг чемпионата России пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 28 марта 2024 года.

Стоит отметить, что  «Феникс» является семикратным чемпионом России, многократным победителем всероссийских и международных соревнований.

Читайте также: 

Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске

Подмосковная команда примет участие в соревнованиях по хоккею

500 подмосковных школьных команд примут участие в новом сезоне «КЭС-БАСКЕТ»
#подмосковье
#следж-хоккей
#спортсмены
#страны
#соревнования
#чемпионат россии
Читайте нас в
160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу
08 ноября 2023, 13:14

Фото: РИА Новости / Владимир Родионов

Свыше 160 подмосковных спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат пройдет в Истре на СК «Арена-Истра» 11 ноября в 13:00. Вход для всех желающих будет свободный.

Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов 20 регионов Подмосковья. Организаторами чемпионата стали министерство физической культуры и спорта МО и областная федерация армрестлинга.

Стоит отметить, что по итогам турнира будет сформирована  сборной Московской области. Команда победителей будет представлять Подмосковье на всероссийских турнирах и чемпионате России.

Читайте также:

Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате

Московская область стала победителем чемпионата России по футболу 8х8

Юношеский турнир по боксу прошел в Дубне в День народного единства
#подмосковье
#истра
#чемпионат
#спорт подмосковья
#спортсмены
#московская область
#сборная
Читайте нас в
Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»
07 ноября 2023, 20:19

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. Об этом сообщает Sport24.
По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», так как версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом». Роднина подчеркнула, что РФ важно всегда помнить про недружественные государства, которые укажут на ошибку.

Напомним, слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.

Читайте также:

Тарасова высказала уверенность в стойкости Валиевой перед судами

Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
#рейтинг
#допинг
#рф
#фигурное катание
Читайте нас в
Волоколамские спортсмены стали призерами турнира по карате
07 ноября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамские каратисты стали золотыми призерами турнира «Кубок чемпионов». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Соревнования проходили 5 ноября в городском округе Люберцы. 

Участниками детского открытого турнира стали спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей.

Городской округ Волоколамск представляли Макар Пучешкин и Егор Волков из Клуба-КАРАТЭ «ДИНАМО-Волоколамск». 

По итогам соревнований Макар и Егор стали обладателями золотых медалей в своих возрастных категориях.

Читайте также: 

Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»

Открытый турнир по баскетболу среди мужчин прошел в Волоколамске

Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске
#волоколамск
#подмосковье
#люберцы
#турнир
#городской округ
#соревнования
#спортсмены
#каратэ
Читайте нас в
Агент Смирнов: Для Лунева честь играть за сборную
07 ноября 2023, 15:52

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунева Антон Смирнов выразил радость по поводу вызова футболиста в сборную России на матч против Кубы.
«Это очень хорошая новость, я рад за Андрея. Рад, что его труд и игру отмечают. Для него, как и для любого футболиста, игра за сборную — честь и гордость! Он с отличным настроением поедет в сборную. Сейчас не важно, как и с кем играть. В любом случае это сборная твоей страны, гимн и флаг. Андрей готов к сборной», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Смирнов.

Отмечается, что матч сборных России и Кубы состоится в Волгограде 20 ноября.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой. При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

Читайте также:

Футболист Маслов: «Хочу играть в «Спартаке»

Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России

Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ
#спорт
#матч
#футболист
#россия
#сборная
Читайте нас в
Футболист Маслов: «Хочу играть в «Спартаке»
07 ноября 2023, 15:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой.
При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

«Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер. Хочу играть, играть в «Спартаке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Маслов.

Павел Маслов в этом сезоне провёл в составе «Спартака» четыре матча во всех турнирах, а его контракт с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на лекции «Вратарь, подаривший надежду» во время марафона общества «Знание» рассказал, что не собирается уезжать из России.

Читайте также:

Голкипер Акинфеев рассказал, планирует ли уезжать из России

Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ

Защитник «Факела» Кудряшов получил травму головы во время матча с «Ахматом»
#спорт
#контракт
#спортсмен
#футболист
Читайте нас в
Хоккеист Пачкалин: «Фартануло «Спартаку», конечно»
07 ноября 2023, 15:36

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР Виктор Пачкалин оценил результат матча чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА, отметив, что первому повезло.
«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пачкалин.

Он отметил, что в подобных ситуациях, какая произошла в этом матче, для того, чтобы не допускать голы необходимо не пропускать и не проигрывать вбрасывание. Чемпион СССР добавил, что во время матча нельзя ждать овертайма, а надо играть от первой до последней секунды, не расслабляясь.

Ранее хоккейный эксперт Никита Щитов заявлял, что СКА демонстрирует не самые лучшие результаты в последнее время преимущественно из-за состава игроков.

Читайте также:

Хоккейный эксперт Щитов увидел проблему СКА в составе

Тренер СКА Ротенберг: Ивана Зинченко едва не убили на льду

Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»
#спорт
#эксперт
#хоккей
#матч
Читайте нас в
Тренер футбольной сборной России Карпин назвал состав на ноябрьский сбор
07 ноября 2023, 15:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал расширенный список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. В его рамках национальная команда проведет 20 ноября в Волгограде товарищеский матч против сборной Кубы.
В расширенный состав российской команды вошли 29 футболистов. Среди них три легионера, выступающие в зарубежных клубах — вратарь Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан) и полузащитники Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Александр Головин («Монако», Франция), в очередной раз отличившийся в последнем матче Лиги 1 и попавший в символическую сборную тура уже в четвертый раз в сезоне — больше, чем любой другой игрок французского чемпионата.

Среди остальных игроков, призванных под знамена сборной, нет незнакомых имен. Обращает на себя внимание большое количество спартаковцев, которых на очередной сбор вызвал главный тренер российской команды Валерий Карпин. Их пять человек, несмотря на то, что «Спартак» в текущем чемпионате выступает не слишком удачно. Не получил приглашения полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, совсем не имеющий игровой практики в своем клубе.

Матч против Кубы станет третьей домашней игрой команды Карпина в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге российская сборная обыграла команду Ирака 2:0, а 12 октября в Москве со счетом 1:0 победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна.
#франция
#матч
#страны
#азербайджан
#спартак
#краснодар
#ростов
#футбол
Читайте нас в
Достижения.рф