«Единая Россия» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в Кашире

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Партия «Единая Россия» совместно с работниками спортклуба «Кашира» организовала открытую тренировку с Марией Коротеевой в подмосковной Кашире, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мария Коротеева - российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 метров с барьерами. Ее личное лучшее время - 12,60 секунды, достигнутое во время Олимпийских игр в Афинах.
Открытую тренировку с чемпионкой провели 7 октября в рамках эстафеты «Доброе дело – лучший подарок Президенту» в честь Дня рождения Владимира Путина.
Как отметила руководитель общественной приемной Екатерина Муратова, такие тренировки крайне важны для юных спортсменов, поскольку они имеют возможность не только набраться опыта от профессионалов, но и посмотреть на чемпиона, как на пример, и вдохновиться больше и усерднее работать.
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Открытую тренировку с чемпионкой провели 7 октября в рамках эстафеты «Доброе дело – лучший подарок Президенту» в честь Дня рождения Владимира Путина.
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Евгения Парфентьева