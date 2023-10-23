Экологический велозаезд прошел в Можайске

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Можайск прошел экологический велозаезд «ЧистоВело». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Московской области 22 октября в рамках серии заездов Gran Fondo для участников мероприятия были подготовлены
четыре дистанции на 10 км — для детей вместе с родителями, 20 км, 40 км и 60 км — для взрослых. На протяжении всей трассы были установлены расставлены точки пополнения воды с раздельным сбором мусора.
Кроме этого, перед началом заезда участников подбадривали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, серебряный призер Олимпийских Игр Илья Авербух и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Также на территории проведения развернули мастерскую по переработке «Зеленый фургон». В мастерской проводили экопросветительские лекции и мероприятия, а также там организовали раздельный сбор отходов.
Стоит отметить, что участники экозаезда получили медали из переработанного пластика.
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четыре дистанции на 10 км — для детей вместе с родителями, 20 км, 40 км и 60 км — для взрослых. На протяжении всей трассы были установлены расставлены точки пополнения воды с раздельным сбором мусора.
Также на территории проведения развернули мастерскую по переработке «Зеленый фургон». В мастерской проводили экопросветительские лекции и мероприятия, а также там организовали раздельный сбор отходов.
Стоит отметить, что участники экозаезда получили медали из переработанного пластика.
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Мира Полтева