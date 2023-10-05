Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском

Фото: Минспорта МО
8 октября в Можайском городском округе пройдёт экологический велозаезд «ЧистоВело». Он станет четвёртым стартом сезона в рамках серии Gran Fondo в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Как отметили в министерстве, заезд Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены многочисленные памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны, братские могилы. В центре поля находится главное здание военно-исторического музея.
Заезд состоится в преддверии Российского экологического форума. В месте его проведения будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон, организованы раздельный сбор отходов и экопросветительские мероприятия.
Для участников подготовлено четыре дистанции – 10 км (для детей с родителями), 20, 40 и 60 км (для взрослых). На трассе будут установлены точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация участников доступна на сайте Gran Fondo и может быть закрыта по достижении лимита.
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Заезд состоится в преддверии Российского экологического форума. В месте его проведения будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон, организованы раздельный сбор отходов и экопросветительские мероприятия.
Регистрация участников доступна на сайте Gran Fondo и может быть закрыта по достижении лимита.
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Лора Луганская