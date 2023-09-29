Экс-футболист «Динамо» Терехин дал прогноз предстоящей игре команды с «Ахматом»

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Экс-футболист клуба «Динамо» Олег Терехин спрогнозировал результат предстоящей игры московского клуба с «Ахматом» из Грозного. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Футболист выразил надежду на то, что «Динамо» будет меньше пропускать голы. Однако он добавил, что сейчас складывается такая тенденция – многие клубы часто пропускают.
При этом, собеседник «РБ Спорт» отметил, что недавно пришедший в клуб главный тренер Марцел Личка ещё мало работал с новой командой, поэтому не стоит винить его в неудачах «Динамо».
Также Терехин оценил игру «Ахмата». По его словам, команда за последние игры показала хороший настрой и неплохие результаты, поэтому, если предстоящий матч закончится ничьёй – это будет хороший итог.
Бывший футболист «Динамо» предположил, что игра закончится с равным счётом 1:1.
В настоящее время «Динамо» занимает пятую строчку (15 очков в активе) турнирной таблицы РПЛ, а «Ахмат» – десятую (11 очков).
Матч между командами «Динамо» и «Ахмат» пройдёт 1 октября в 19:00 на домашнем стадионе второй команды в Грозном.
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При этом, собеседник «РБ Спорт» отметил, что недавно пришедший в клуб главный тренер Марцел Личка ещё мало работал с новой командой, поэтому не стоит винить его в неудачах «Динамо».
Бывший футболист «Динамо» предположил, что игра закончится с равным счётом 1:1.
В настоящее время «Динамо» занимает пятую строчку (15 очков в активе) турнирной таблицы РПЛ, а «Ахмат» – десятую (11 очков).
Матч между командами «Динамо» и «Ахмат» пройдёт 1 октября в 19:00 на домашнем стадионе второй команды в Грозном.
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Анастасия Чинкова