Экс-футболист Пименов: Абаскаль поступил правильно, отстранив Соболева

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Бывший футболист, двукратный чемпион России Руслан Пименов поддержал наставника «красно-белых», заявив, что тот поступил правильно.
В эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» Руслан Пименов заявил, что Соболев был справедливо наказан отстранением от тренировок и игр. По мнению экс-футболиста, Александр нарушил командную дисциплину, а такое нельзя оставлять без внимания. Другое дело, что у самого Абаскаля сейчас большие проблемы в клубе. «Спартак» играет неровно, после разгрома от «Крыльев» команда также крупно проиграла в матче на Кубок России «Динамо». Конфликт с ведущим нападающим, конечно, не идет на пользу коллективу. Многие специалисты полагают, что одному из них — Соболеву или Абаскалю — придется уйти из клуба.
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