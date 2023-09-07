Экс-футболист Попов назвал последствия для покинувшего расположения «Локомотива» Изидора

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«Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф и штрафовать до тех пор, пока он не вернется. Ему без разницы, он в «Локомотиве» заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода. Другое дело — кому он потом будет нужен. «Локомотив» же может послать официальную бумагу в УЕФА, уведомить их о том, что игрок покинул клуб без разрешения и уже решать вопрос в юридической плоскости», — прокомментировал ситуацию с «РБ Спорт» Попов.
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет.
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