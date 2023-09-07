Экс-футболист Попов назвал последствия для покинувшего расположения «Локомотива» Изидора

В субботу, 9 сентября, парк Малевича в Одинцовском городском округе станет площадкой для занятий разнообразными видами спортивных активностей в рамках фестиваля «Территория спорта».

9 сентября с 12:00 до 16:00 все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта благодаря фестивалю «Территория спорта»,

В парке будут организованы мастер-классы, которые проведут профессиональные спортсмены по баскетболу, волейболу, падел-теннису, боксу и дартсу.

Специальным приглашённым гостем мероприятия станет российский профессиональный баскетболист, мастер спорта России международного класса — Фёдор Лихолитов.

Для поклонников фитнеса пройдут мастер-классы по направлению Jumping Fitness и других направлений.

Также, организаторы фестиваля подготовили интересную программу для детей.

В течение мероприятия будет играть современная музыка от мастера мультижанровых сетов — DJ Hart.

В завершении праздника пройдёт розыгрыш призов от партнеров и мини-концертная программа.

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