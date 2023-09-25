Экс-футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

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Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за алкоголя. О госпитализации сообщил бывший партнер по национальной команде Александр Алиев в своих социальных сетях.
«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — сообщил Александр Алиев.Артем Милевский решил закончить карьеру осенью 2021 году, сейчас ему 38 лет. В качестве игрока он играл за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно», белорусский «Динамо» (Брест), венгерскую «Кишварду». Последним клубом стал украинский «Минай». В составе украинской сборной Милевский сыграл 50 матчей и суммарно забил 8 голов.
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