Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ

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Бывший футболист питерского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал клубы, которые являются открытиями нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его взгляд, это воронежский «Факел» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
В разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал игру «Факела» в Грозном против «Ахмата» в рамках 14-го тура РПЛ, в котором воронежцы победили со счетом 2:1. Он отметил, что клуб из Чечни всегда удачно играет на своем поле, но «Факел» сейчас набрал такой ход, что грозненцы, даже открыв счет, не смогли сдержать соперника и упустили победу.
Отметил Аршавин и удачную игру «Пари НН». Бывший футболист считает, что ЦСКА не будет просто в матче с нижегородцами в продолжающемся 14-м туре. Он считает нынешний чемпионат более интересным, чем предыдущие, когда «Зенит» со старта турнира создавал солидный отрыв от соперников и спокойно «докатывал» до чемпионства.
В этом году питерский клуб забуксовал в первых турах, что позволило уйти вперед «Краснодару», создав отрыв в семь очков от чемпиона пяти последних сезонов. Потом «Зенит» набрал приличный ход и после вчерашней победы над «Балтикой» уже клуб из Санкт-Петербурга стал промежуточным лидером чемпионата. «Краснодар» в этом туре принимает на своем поле самарские «Крылья Советов».
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Отметил Аршавин и удачную игру «Пари НН». Бывший футболист считает, что ЦСКА не будет просто в матче с нижегородцами в продолжающемся 14-м туре. Он считает нынешний чемпионат более интересным, чем предыдущие, когда «Зенит» со старта турнира создавал солидный отрыв от соперников и спокойно «докатывал» до чемпионства.
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Александр Бойцов