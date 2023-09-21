Экс-футболист «Зенита» Горшков дал прогноз на предстоящий матч команды с «Локомотивом»

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Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков.
Если футболисты «Зенита» включатся на полную, другие команды РПЛ столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с «РБ Спорт» заявил бывший футболист петербургской команды Александр Горшков.
Напомним, что в среду, 20 сентября, петербургский клуб одержал победу над ФК «Ахмат» из Грозного. Матч проходил в рамках Фонбет Кубка России. Пенальти завершилось со счётом 2:4 в пользу «Зенита».
Горшков отметил, что ни одна команда не сможет противостоять «Зениту», если он будет играть в оптимальном составе.
Также собеседник «РБ Спорт» добавил, что новый нападающий Вильсон Изидор позволит усилить команду
Кроме того, Горшков рассказал о предстоящем матче «Зенита» и московского клуба «Локомотив». Он отметил, что все болельщики рассчитывают на победу первой команды, поскольку у второй сейчас не наблюдается особого успеха. При этом, по словам футболиста, игра будет не такой простой, как кажется.
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Напомним, что в среду, 20 сентября, петербургский клуб одержал победу над ФК «Ахмат» из Грозного. Матч проходил в рамках Фонбет Кубка России. Пенальти завершилось со счётом 2:4 в пользу «Зенита».
Также собеседник «РБ Спорт» добавил, что новый нападающий Вильсон Изидор позволит усилить команду
Кроме того, Горшков рассказал о предстоящем матче «Зенита» и московского клуба «Локомотив». Он отметил, что все болельщики рассчитывают на победу первой команды, поскольку у второй сейчас не наблюдается особого успеха. При этом, по словам футболиста, игра будет не такой простой, как кажется.
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Анастасия Чинкова