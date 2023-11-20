Экс-глава «Локомотива» Смородская: У Сборной РФ не будет запала в матче с Кубой

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила о весьма не бодром и пассивном настрое футболистов сборной России перед матчем с Кубой.
«Куба — соперник крайне низкого уровня, можно было найти кого-то посерьёзнее. С каким настроем наши игроки выйдут на матч? Ни с каким. Для них этот матч ничего не значит. Выйдут играть вполноги. Будет счастье, если болельщики дождутся хотя бы двух забитых мячей от России», — поделилась мнением в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Матч сборных России и Кубы состоится сегодня в Волгограде в 19:30 по московскому времени. Ранее команды стран никогда не встречались на поле.
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