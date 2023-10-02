Экс-игрок Булыкин: Не понимаю, как Абаскаль попал в «Спартак»

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«Мне непонятны эксперименты Абаскаля. Футболисты уже сами не знают, кто из них игрок основного состава. Я не понял, как он попал в «Спартак», но это уже не так важно. Важнее, что сейчас сами игроки не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения обязательно будет общаться с руководством», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
По мнению бывшего нападающего, в прошедшем матче «Спартак» «просто сломался». Булыкин отметил, что все планы на игру испортились в самом начале матча. Он добавил, что «Крылья Советов» грамотно воспользовались ошибками красно-белых.
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