Экс-игрок «Локомотива» Кухта исключен из сборной Чехии за вечеринку с алкоголем

Фото: istockphoto/FotografieLink
Выступающий ныне за пражскую «Спарту» Ян Кухта, ранее игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за московский «Локомотив», стал участником скандала. Его и двух его партнеров по сборной Чехии отчислили из команды за то, что они накануне игры посетили ночной клуб.
Перед отборочным матчем чемпионата Европы-2024 с командой Молдавии Кухта и его партнеры по сборной Владимир Цоуфал, играющий за английский «Вест-Хэм» и игрок греческого «Ариса» Якуб Брабец решили расслабиться в ночном клубе. Футболистов, распивающих алкоголь, сфотографировали очевидцы. Размещённые в социальных сетях фотографии моментально стали достоянием общественности и, конечно, их увидело руководство национальной команды.
Решение тренерского штаба было быстрым и жёстким. Кухта, Цоуфал и Брабец выведены из состава сборной и уже покинули расположение команды. В сообщении указано, что причиной отчисления игроков стало грубое нарушение ими внутренних правил сборной.
В столичном «Локомотиве» Ян Кухта играл в 2022 году. За московский клуб он провел в чемпионате РПЛ 11 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Читайте также:
Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде
«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд
Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы
Решение тренерского штаба было быстрым и жёстким. Кухта, Цоуфал и Брабец выведены из состава сборной и уже покинули расположение команды. В сообщении указано, что причиной отчисления игроков стало грубое нарушение ими внутренних правил сборной.
Читайте также:
Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде
«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд
Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы
Александр Бойцов