Экс-капитан Попов: Карпин верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе

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«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
Напомним, ранее главный тренер «Ростова» и сборной РФ Валерий Карпин заявил, что российским футболистам нужно уезжать в Европу для повышения своего мастерства. После такого высказывания Карпина обвинили в отсутствии патриотизма.
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