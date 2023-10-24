Экс-нападающий ЦСКА Масалитин заявил о больших проблемах команды

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«У ЦСКА большие проблемы. В каждом матче играет практически новый состав. Судя по результатам и игре, армейцам будет очень сложно претендовать на тройку. <…> Если нет результата, за это должен кто-то отвечать. В первую очередь, за все это отвечает тренер. Может последовать увольнение Федотова, если руководство посчитает, что он не справляется со своими обязанностями», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Масалитин.
Ранее бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результаты ЦСКА, отметив неоднозначность сезона команды. Он также усомнился в чемпионстве клуба в этом сезоне из-за отсутствия у них достаточных ресурсов.
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