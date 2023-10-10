Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал УЕФА амёбой

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сравнил УЕФА с аморфной амёбой из-за решения организации не допускать к международным соревнованиям российских спортсменов.
«Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза», — отметил в беседе с Газета.ру Наумов.
Он также назвал решение отменить допуск российских молодежных сборных до соревнований позорным и добавил, что подобные вердикты вредят не только России, но и всему спорту в целом.
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