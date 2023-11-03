Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что российский футболист Фёдор Чалов является лидером ЦСКА и очень мощным игроком.
«Чалов добился ощутимого прогресса за последние два года. Нынешний ЦСКА без него представить очень трудно. Они с Кассьеррой поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ. Но Федор оказывает больше влияния на игру команды, чем Матео. Чалов — мотор ЦСКА, он справляются с ролью лидера на все 100%», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Отмечается, что на счету футболиста семь забитых мячей в 13 играх чемпионата.
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