Экс-президент «Локомотива» Смородская раскритиковала работу Галактионова

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Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская оценила работу главного тренера Михаила Галактионова в интервью изданию «РБ Спорт».
Она отметила, что пока не видит в работе Галактионова ничего выдающегося. По её мнению, победа, которую одержал «Локомотив» над петербургским «Зенитом» – это совершенно не значительный результат.
При этом собеседница «РБ Спорт» заявила, что не может со стороны наблюдать за ситуацией детально, поэтому решать вопрос с главным тренером должно нынешнее руководство клуба. Смородская предположила, что в команде мог разгореться конфликт, что и влечёт за собой неудачи.
Ближайший матч «Локомотива» состоится 30 сентября. Команда сыграет с нижегородским «Пари НН» на своём домашнем стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнётся в 14:15 мск.
Напомним, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пришёл в клуб в ноябре прошлого года. До этого он был тренером «Пари НН».
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При этом собеседница «РБ Спорт» заявила, что не может со стороны наблюдать за ситуацией детально, поэтому решать вопрос с главным тренером должно нынешнее руководство клуба. Смородская предположила, что в команде мог разгореться конфликт, что и влечёт за собой неудачи.
Напомним, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пришёл в клуб в ноябре прошлого года. До этого он был тренером «Пари НН».
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Анастасия Чинкова