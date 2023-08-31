Экс-президент «Локомотива» Смородская прокомментировала переход Сазонова в «Торино»

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«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
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