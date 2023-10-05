Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение о том, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» рано называть ошибочным, поскольку через некоторое время полузащитник может начать выходить в основном составе.
«Ещё рано называть переход Захаряна ошибкой. Идёт адаптация к команде. Тренер хочет от него определенных результатов, пока он их не получил. Ясно, что это непростая ситуация для Арсена, всё протекает, я бы сказала, негладко. Но через месяц-два его можно ждать в основном составе», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.Российский полузащитник Арсен Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» перенёс коронавирус, успел восстановиться, но получил мало игровой практики. При этом, в этом сезоне Арсен Захарян трижды выходил на замену в составе «Реал Сосьедада».
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