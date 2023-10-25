Экс-президент «Зенита» Туфрин: Судейством РФ должен руководить наш человек

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«Российским судейским корпусом должен руководить наш человек. И строить свою работу так, чтобы готовить хороших судей. Сейчас между арбитрами и клубами нет диалога. А он нужен, чтобы снизить напряжение. Надо проводить семинары для игроков, тренеров, объяснять, как и что», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Турфин.
Ранее руководитель Судейского комитета при РФС Павел Каманцев сообщил, что возможно из Саудовской Аравии приедет арбитр.
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