Экс-тренер «Ростова» Балахнин оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате РФ

Фото: istockphoto.com/FotografieLink
«Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом сейчас трудно, так как есть ряд команд, которые ещё будут биться за титул. Тот же «Зенит» выглядит мощно, состав у них интереснее, чем у «Краснодара». По игре петербуржцы не хуже. «Краснодар» выглядит хорошо, но хватит ли сил у команды так играть? Они еще не познали вкуса чемпионства», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.
Ранее сообщалось, что футболисты российской сборной сыграли вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта в первом из двух запланированных товарищеских матчей. Так, матч проходил в Суэце. Счет открыл на седьмой минуте Билал Мажар, российская сборная отыгралась в начале второго тайма после гола Степана Оганесяна.
Читайте также:
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Египта
Экс-футболист Попов назвал последствия для покинувшего расположения «Локомотива» Изидора
Мостовой предрёк минимальную победу от сборной РФ в матче с египтянами