Мастер спорта Носов обвинил МОК в нарушении правил допуска российских спортсменов

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Общественный деятель, призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов в беседе с Царьградом назвал действия Олимпийского комитета беспределом.
Он сообщил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований связано с политической ситуацией, однако ни в одном документе не даётся разрешения на принятие таких мер.
Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.
Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу.
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Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.
«Это чистой воды политический заказ, попытка унизить страну. Я бы не поехал. А если за свой счёт кто-то хочет ехать, то это его право», – высказался эксперт в интервью Царьграда.
Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу.
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Анастасия Чинкова