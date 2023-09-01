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ERR: Эстонский кёрлингист дисквалифицирован за игру в России

01 сентября 2023, 21:50
Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Эстонский союз кёрлинга (ECL) на внеочередном заседании правления принял решение о дисквалификации до конца сезона члена сборной страны Михаила Власова. Причина — его участие в турнире, проходившем с 24 по 27 августа в Светлогорске Калининградской области.

Дополнительное раздражение чиновников вызвал тот факт, что на этих соревнованиях Власов играл в одной команде с белорусскими спортсменами. В опубликованном газетой ERR сообщении ECL говорится, что было принято решение приостановить право члена национальной сборной Михаила Власова представлять Эстонию на международных стартах. Также ему запрещено участвовать в местных соревнованиях и турнирах, финансируемых за счет средств Союза кёрлинга Эстонии до конца сезона 2023/2024.

До конца специальной военной операции всем эстонским кёрлингистам не разрешается участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России или Белоруссии.

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#счёт
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#кёрлинг
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Эстония не примет участие в заседании волейбольной ассамблеи, если там будут делегаты из России
01 сентября 2023, 21:56

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Эстония не будет принимать участие в заседании генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Брюсселе, если там будут присутствовать делегации из России и Белоруссии. Об этом порталу государственного телерадиовещания ERR сообщил глава Эстонского волейбольного союза, министр обороны страны Ханно Певкур.
Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что есть исключения, такие как участие в нейтральном статусе и исключительно индивидуально. Однако волейбол – это командный вид спорта, поэтому спортсмены однозначно не могут принимать участие в соревнованиях.

Певкур рассказал, что делегаты из России и Белоруссии неожиданно появились в помещениях, где будет проводиться конгресс. Глава волейбольного союза заявил, что, если эти страны действительно примут участие в конгрессе, то Эстонии придётся принципиально отказаться.

В заключение он добавил, что Эстония не примет такого решения ЕКВ, поскольку это «совершенно непозволительно» на фоне отстранения стран от работы во всех мировых комитетах и принятия участия в мировых чемпионатах.

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#россия
#белоруссия
#волейбол
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МОК запретил спортсменам из России и Белорусии участвовать в Азиатских играх в Китае
01 сентября 2023, 19:33

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает The Indian Express.
Напомним, что в конце января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. В то время МОК рассматривал пути их возвращения на международные соревнования.

Позднее, в марте этого года, Олимпийский комитет предложил допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов, которые не поддерживают СВО, не связаны с вооружёнными силами и органами безопасности, а также не состоят в сборных в командных дисциплинах.

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Сборная РФ будет тренироваться в Мурманской области
01 сентября 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Сборная России проведёт тренировку в Белокаменке Мурманской области 7 сентября.
Отмечается, что тренировка будет проведена на том же поле, что и грядущий кубковый матч кировского «Динамо» и 2DROTS.

Как передаёт «РБ Спорт», в Белокаменку для тренировки прибудет основной состав национальной команды для подготовки к игре с Катаром 12 сентября в Дохе, а сами занятия будут вести Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
Кроме того, участники сборной проведут мастер-класс дня школьников из Мурманска.

До этого сообщалось, что Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.

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#матч
#тренировки
#футбол
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Боец UFC Романов объяснил возможную победу Спивака в бою с Ганом
01 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Боец UFC Александр Романов заявил, что в бою Сергея Спивака с Сирилом Ганом победу может одержать первый за счёт борьбы.
«На мой взгляд, в этом бою фаворита нет. Многие люди говорят, что Ган переедет Серёгу, но я с ними категорически не согласен. Серёга назло всем переедет Гана на земле!» — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Романов.

Схватка бойца смешанных единоборств Сергея Спивака и французского бойца смешанного типа Сирила Гана пройдёт 2 сентября и возглавит турнир UFC в Париже.

До этого боксёры из Подмосковья завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте. У женщин в весовой категории до 70 кг не было равных Дарье Пановой из Электростали. А у мужчин в категории до 57 кг золото взял Георгий Гомулак из Балашихи. Оба спортсмена тренируются в Московской областной спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

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Обозреватель Вайцеховская: «Нейтрализатором нагрузок большого спорта является результат»
01 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/AlexandrBognat

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала свою точку зрения о том, что сейчас происходит в фигурном катании.
Она отметила, что спортсмены выкладываются по максимуму в большом спорте, в том числе и в фигурном катании, ради достижения результата.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок и травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость. Логика здесь проста: «Я же дошёл до своей цели? Значит, всё то, что со мной происходило, было вполне оправданным», — приводит RT текст сообщения Вайцеховской.

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#спорт
#тренировки
#труд
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Подмосковные боксёры завоевали золото международного турнира в Сербии
01 сентября 2023, 16:57

Фото: Минспорт МО

Боксёры из Подмосковья завоевали две золотые медали на международном турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Это позволило сборной России занять первое место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
У женщин в весовой категории до 70 кг не было равных Дарье Пановой из Электростали. А у мужчин в категории до 57 кг золото взял Георгий Гомулак из Балашихи. Оба спортсмена тренируются в Московской областной спортивной школе олимпийского резерва по боксу.
 
В турнире приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 17-18 лет из России, Сербии, Индии, Израиля, Австрии, Венгрии, Македонии, Польши, Хорватии и Румынии.

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Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе

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Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет






 

#минспорт мо
#бокс
#турнир
#сербия
#подмосковье
#московская область
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Матч проекта «Выходи во двор» проведут в рамках финала Кубка губернатора в Балашихе
01 сентября 2023, 16:43

Фото: Минспорт МО

2 сентября в Балашихе состоится 12-й по счёту футбольный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор». Игра станет частью финального этапа Кубка губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В субботу Балашиха отметит День города и станет эпицентром спортивных событий. Матч пройдёт на стадионе «Метеор».
 
В составе команды «Легенды футбола» сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. В роли тренера звёздной сборной выступит трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
 
Церемония открытия начнётся в полдень, а сам гала-матча стартует в 12:15. 
 
Проект «Выходи во двор» реализуется с прошлого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Даниил Медведев обыграл австралийца О''Коннелла во 2-м круге US Open

Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России

Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет
 
#спорт
#футбол
#балашиха
#выходи во двор
#подмосковье
#московская область
#губернатор
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Даниил Медведев обыграл австралийца О''''Коннелла во 2-м круге US Open
Медведев вышел в 3-й круг US Open и жестко осадил шумных зрителей
01 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Лучший теннисист России и третий игрок в мировой табели о рангах Даниил Медведев выиграл в матче второго круга Открытого чемпионата США у австралийца Кристофера О''''Коннелла в четырех сетах. Игра продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.
Столь легкой прогулки, как в первом круге, когда Даниилу для победы над венгром Балажем понадобилось чуть более часа, не получилось. Но преимущество российского теннисиста на протяжении практически всего матча с О’Коннеллом (169-я ракетка мира) не вызывало сомнений. Разве что в третьем сете австралиец сумел зацепиться и даже выиграть его на тай-брейке (8:6), хотя до этого у Медведева было два матч-бола. Но в четвертой партии все встало на свои места, и Даниил выиграл ее с тем же счетом, что и две первые – 6:2.

Стоит отметить, что американские зрители, изрядно накачавшиеся к вечеру пивом (матч начинался в 21:00 по времени Нью-Йорка), вели себя отвратительно. Они постоянно провоцировали российского теннисиста, вскакивали с мест, громко кричали в те моменты, когда Медведев готовился подавать. Даниил, который никогда не отличался благодушным нравом, изрядно нервничал, вступал в перепалку с болельщиками, одному особо рьяному крикуну он пару раз посоветовал заткнуться. А после матча послал назойливого хама по известному каждому русскому человеку адресу.
 
В 1/16 финала Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира). Другой российский теннисист также вышел в третьий круг US Open, обыграв в 1/32 финала француза Гаэля Монфиса в четырех сетах – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
 
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#матч
#медведев
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Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России
Игрок «Пари Нижний Новгород» Севикян отказался от выступления за сборную России
31 августа 2023, 23:32

Фото: istockphoto.com/alphaspirit

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян принял решение отказаться от участия в сборной России. Об этом он сообщил через телеграм-канале клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Севикян был включен в список из 49 игроков, которые были приглашены на национальный сбор в сентябре.

«В настоящий момент я обязан сообщить, что не могу принять приглашение в сборную России, так как уже сделал выбор в пользу участия в сборной Армении», - подчеркнул он в своем заявлении.
При этом Севикян выразил благодарность тренерскому штабу за высокую оценку его усилий.

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