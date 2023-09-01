ERR: Эстонский кёрлингист дисквалифицирован за игру в России

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Эстонский союз кёрлинга (ECL) на внеочередном заседании правления принял решение о дисквалификации до конца сезона члена сборной страны Михаила Власова. Причина — его участие в турнире, проходившем с 24 по 27 августа в Светлогорске Калининградской области.
До конца специальной военной операции всем эстонским кёрлингистам не разрешается участвовать в любых соревнованиях, проводимых на территории России или Белоруссии.
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