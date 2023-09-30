ESPN: Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой

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Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, который пройдет в Эр-Рияде либо 23 декабря, либо в январе 2024 года. Об этом сообщает в соцсети Х промоутерская компания Top Rank.
На счету украинского боксёра сейчас 21 победа в 21 поединке. Усик — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. В активе Тайсона Фьюри, являющегося чемпионом по версии WBC — 33 победы и ничья.
Турки ибн Абдул-Мухсин — это советник короля Салмана Аль-Сауда и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Он самым первым опубликовал пост о подписании контракта с пресс-релизом. За первый же час его сообщение в итоге собрало более 1,7 млн просмотров.
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«Это самый большой бой, который только возможен в нашем виде спорта. Спасибо Его Превосходительству Турки ибн Абдулу-Мухсину и Главному управлению по делам развлечений в Саудовской Аравии», — отметил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.
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Артем Путинцев