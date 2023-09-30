ESPN: Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, который пройдет в Эр-Рияде либо 23 декабря, либо в январе 2024 года. Об этом сообщает в соцсети Х промоутерская компания Top Rank.