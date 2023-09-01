Эстония не примет участие в заседании волейбольной ассамблеи, если там будут делегаты из России

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Эстония не будет принимать участие в заседании генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Брюсселе, если там будут присутствовать делегации из России и Белоруссии. Об этом порталу государственного телерадиовещания ERR сообщил глава Эстонского волейбольного союза, министр обороны страны Ханно Певкур.
Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что есть исключения, такие как участие в нейтральном статусе и исключительно индивидуально. Однако волейбол – это командный вид спорта, поэтому спортсмены однозначно не могут принимать участие в соревнованиях.
Певкур рассказал, что делегаты из России и Белоруссии неожиданно появились в помещениях, где будет проводиться конгресс. Глава волейбольного союза заявил, что, если эти страны действительно примут участие в конгрессе, то Эстонии придётся принципиально отказаться.
В заключение он добавил, что Эстония не примет такого решения ЕКВ, поскольку это «совершенно непозволительно» на фоне отстранения стран от работы во всех мировых комитетах и принятия участия в мировых чемпионатах.
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Певкур рассказал, что делегаты из России и Белоруссии неожиданно появились в помещениях, где будет проводиться конгресс. Глава волейбольного союза заявил, что, если эти страны действительно примут участие в конгрессе, то Эстонии придётся принципиально отказаться.
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Анастасия Чинкова