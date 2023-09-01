Эстония не примет участие в заседании волейбольной ассамблеи, если там будут делегаты из России

Эстония не будет принимать участие в заседании генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Брюсселе, если там будут присутствовать делегации из России и Белоруссии. Об этом порталу государственного телерадиовещания ERR сообщил глава Эстонского волейбольного союза, министр обороны страны Ханно Певкур.