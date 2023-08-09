«Факел» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка России

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ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу». Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что у клубов «Факел», «Сочи» и «Оренбург» аналогичное количество очков, однако они уступают место ЦСКА, который опережает их по другим показателям.
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