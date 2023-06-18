Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1»

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Вторую позицию в квалификации занял немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Haas». Подиум замкнул испанец Фернандо Алонсо из команды «Aston Martin».
Что касается исторической статистики, то наибольшее число побед на Гран-при Канады принадлежит Михаэлю Шумахеру из Германии и британцу Льюису Хэмилтону — оба побеждали здесь семь раз. Среди действующих участников гонок, Хэмилтон, Алонсо и Ферстаппен имеют по одной победе на этом этапе.
Напомним, в марте испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии, но только после того, как получил штраф за неправильное расположение своего болида на решетке в ходе соревнований.