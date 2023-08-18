FIDE: Российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь будет выступать за Испанию

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26-летний российский гроссмейстер Максим Чигаев решил сменить свое спортивное гражданство на испанское, сообщила Международная федерация шахмат (FIDE).
Cейчас Максим Чигаев занимает 154-е место в мировом шахматном рейтинге FIDE, набрав 2616 баллов.
Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев.
В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.
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Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев.
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.
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Артем Путинцев