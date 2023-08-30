ФИДЕ: Российский гроссмейстер Витюгов сменил спортивное гражданство на Великобританию

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Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.
36-летний Витюгов, по данным РБК-Спорт, занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную.
Ранее о смене своего спортивного гражданства на гражданство Словении заявили двое российских шахматистов, а именно Антон Демченко и Владимир Федосеев. А гроссмейстер Максим Чигаев будет представлять на соревнованиях не Россию, а Испанию.
В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.
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36-летний Витюгов, по данным РБК-Спорт, занимает 25-е место в рейтинге FIDE. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную.
В 2022 году FIDE запретила шахматистам из России выступать в командных турнирах под российским флагом. Аналогичное решение приняла Европейская шахматная федерация.
В этом году Федерация шахмат России решила выйти из европейского объединения и перейти в Азиатскую шахматную федерацию.
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Артем Путинцев