FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан

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Результатом инцидента стало решение Международной федерации фехтования отменить рукопожатия.
«Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским», — пишет итальянское издание La Repubblica.Ольге Харлан в виде исключения предоставили дополнительную олимпийскую лицензию, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.
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