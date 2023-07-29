FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан

Спортсмен из Московской области занял первое место в третий соревновательный день финала Кубка России по плаванию.

Спортсмен из Московской области Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На этой дистанции спортсмен из Подмосковья обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

На данный момент, сборная Подмосковья завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

В этом году финал Кубка России по плаванию проходит с 25 по 30 июля в Казани.

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