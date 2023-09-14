ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.
При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя.
В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбапе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).
Стоит обратить внимание, что из 12 номинантов ровно половина, то есть шестеро, представляют «Манчестер Сити». Гюндоган этим летом перебрался в «Барселону», но прошлый сезон, по которому и оцениваются результаты игроков, он также провел в английском клубе. Также примечательно, что впервые за много лет в список номинантов не попал Криштиану Роналду. В прошлом году приз выиграл его извечный оппонент Лионель Месси.
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В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбапе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).
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Александр Бойцов