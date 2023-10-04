ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО

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Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о допуске российских сборных до 17 лет на международные соревнования, проходящие под эгидой организации. Спортивные чиновники объяснили, что считают неправильной ситуацию, когда детей наказывают за насилие, которое совершают взрослые.
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