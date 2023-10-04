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ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО

04 октября 2023, 18:15
Фото: istockphoto/efks

Фото: istockphoto/efks

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. При этом взрослые сборные России не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА до окончания специальной военной операции.
Таким образом, наши юные футболисты и футболистки смогут участвовать в чемпионате мира по футболу, если они туда отберутся. Взрослым сборным путь на мундиаль пока закрыт. Впрочем, с допуском юниоров тоже не все однозначно. Например, в Швеции в мае 2024 года пройдет финал чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Шведский футбольный союз, проводящий соревнования, уже объявил, что не допустит на турнир сборную России, если она пройдет квалификацию.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о допуске российских сборных до 17 лет на международные соревнования, проходящие под эгидой организации. Спортивные чиновники объяснили, что считают неправильной ситуацию, когда детей наказывают за насилие, которое совершают взрослые.


Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков обратился к европейским спортивным функционерам с призывом перестать быть трусами.

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Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо
04 октября 2023, 17:42

Фото: Федерация тхэквондо МФТ МО

Соревнования прошли в Воронеже. В них приняли участие более 800 сильнейших спортсменов из 11 регионов России, а также гости из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо МФТ Московской области.
Подмосковная команда была одной из самых многочисленных на турнире. Её представляли 80 спортсменов из Балашихи, Реутова, Королёва, Люберец, Электростали и других городов. 
«Поздравляю спортсменов с высокими результатами. Все ребята выложились на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут», – сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук
Он пожелал спортсменам дальнейшего развития и победы на главном турнире страны – чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре.

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#подмосковье
#московская область
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Медведев проиграл Синнеру в финале турнира China Open в Китае
04 октября 2023, 17:21

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Первая ракетка России и третий в мировом рейтинге Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира АТР China Open в Пекине. Обе партии завершились тай-брейками, на которых сильнее был седьмая ракетка мира Синнер — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
До победы в турнире АТР 500 с призовым фондом 3 633 875 долларов российскому теннисисту не хватило совсем немного. До этого соперники шесть раз встречались между собой, и победа неизменно была на счету Медведева. На этот раз матч был очень упорным. Соперники уверенно держали свою подачу, и в обеих партиях дело доходило до тай-брейка. Оба укороченных гейма выиграл Синнер с одинаковым счетом — 7:2. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

Таким образом, одержав первую победу в истории личного противостояния с Даниилом Медведевым, итальянский теннисист завоевал свой девятый титул в карьере. Благодаря этой победе он поднимется на  четвертое место в мировом рейтинге.

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#теннис
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Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям
04 октября 2023, 16:09

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.
«Это потепление между РФС и ФИФА. Это первый шаг к тому, чтобы возобновить полноценные контакты, начать с юношей. УЕФА уже это сделал. Следующий шаг за ФИФА. Это радостное событие, что ФИФА допустить юношей до соревнований», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.

При этом он высказал отрицательное отношение к тому, что возможно российским спортсменам придётся принимать участие в международных соревнованиях без флага нашей страны.

Ранее сообщалось, что Чемпионат Европы по футболу в 2028 году вместе примут Великобритания и Ирландия. Турция, ранее также претендовавшая на проведение континентального турнира, отозвала свою заявку.

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#спорт
#чемпионат европы
#уефа
#футбол
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Хоккеист Ильин заявил о нелёгкой победе над «Ак Барсом»
04 октября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что победа над «Ак Барсом» не далась команде очень легко.
«Скажу, что было непросто. В составе «Ак Барса» такие игроки. В первом периоде мы хорошо сыграли, во втором – они. В третьем стали играть попроще, и это принесло результат. Мы с каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся под соперника: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.

До этого подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» выиграл заключительный матч первого круга чемпионата России сезона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Команда обыграла сборную Москвы со счётом 2:0. Дубль сделал ассистент капитана Александр Полин.

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«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году
#спорт
#хоккей
#матч
#страны
#уефа
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«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»
04 октября 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Магомед Абасов

ФК из Самары «Крылья Советов» потерпел поражение в матче с «Ахматом» из Грозного.
«Крылья Советов» проиграли со счётом 0:3 в матче пятого тура группового этапа РПЛ Кубка России.

В результате поражения самарская команда вылетела из Кубка России, тем самым потеряв возможность выйти в плей-офф. 

А победивший «Ахмат» с семью очками занял третье место в турнирной таблице.

В заключительном туре 31 октября состоится матч «Ахмата» в калининградским ФК «Балтика». В этот же день «Крылья Советов» сразятся с петербургским «Зенитом».

Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в настоящее время идёт обсуждение изменения формата РПЛ, к окончательному решению собеседники ещё не пришли.

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#футбол
#кубок россии
#матч
#рпл
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В Дубне открылась новая площадка в экстрим-парке
04 октября 2023, 13:14

Фото: пресс-центр администрации городского округа Дубна

30 сентября в экстрим-парке в Дубне состоялось торжественное открытие новой специализированной зоны для тренировок. У ребят появилась возможность выполнять трюки повышенной сложности. Об этом сообщила администрация городского округа Дубна.
Стоит отметить, что в 2022 году в рамках региональной программы губернатора для молодежи открылся специализированный экстрим-парк на Комсомольской набережной.

На открытие были приглашены московские профессиональные спортсмены. Они  протестировали площадку и устроили настоящие показательные выступления.

Кроме этого,  в следующем году планируется открытие третьей площадки для велосипедного мотокроссинга и скейтбординга.
 
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#экстрим
#спортсмены
#площадки
#тренировки
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УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году
УЕФА: Чемпионат Европы по футболу в 2028 году примут Великобритания и Ирландия
04 октября 2023, 13:03

Фото: istockphoto/FotografieLink

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году вместе примут Великобритания и Ирландия. Турция, ранее также претендовавшая на проведение континентального турнира, отозвала свою заявку.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Турция же подала совместную с Италией заявку на проведение финальной части европейского чемпионата в 2032 году. Официально о месте проведения Евро-2028 будет объявлено 10 октября на заседании Исполкома УЕФА в Ньоне.

Англия, Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия и Ирландия впервые примут финальный турнир чемпионата Европы. УЕФА направила странам письмо, в котором подтверждено, что совместная заявка изучена и передана Исполнительному комитету организации, который оценит ее на заседании в Ньоне. После того, как Великобритания и Ирландия защитят свою заявку 10 октября, будет официально объявлено о месте проведения европейского чемпионата.

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#евро
#турнир
#уефа
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#турция
#футбол
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МОК: Россияне не будут участвовать в юношеских Олимпийских играх в 2024 году
04 октября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/stefko

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года.
Ранее МОК решил не допускать россиян к участию в командных соревнованиях. Теперь пресс-служба организации распространила заявление, в котором указано, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке также не сможет участвовать в Олимпийских играх в южнокорейском Канвондо.

МОК уже достаточно скомпрометировал себя половинчатыми и противоречивыми решениями. На словах провозглашая объединяющую роль спорта и его независимость от политической конъюнктуры, на деле околоспортивные функционеры подвергают дискриминации российских атлетов и принимают решения, которые знаменитый тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики назвала обыкновенным фашизмом. Бывший министр спорта России Павел Колобков ранее призывал европейских спортивных чиновников перестать быть трусами.

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Подмосковные спортсмены стали призёрами международной Спартакиады пенсионеров
04 октября 2023, 09:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

С 27 сентября по 2 октября в Санкт -Петербурге прошла VIII международной Спартакиаде пенсионеров. В общекомандном зачёте Московская область стала лучшей среди Центрального Федерального Округа. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие более 700 человек из субъектов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Возрастная категория соревнований для мужчин — от 60 лет , для женщин — от 55. 


Сборную Московской области представляли Геннадий Гмыра, Наталья Шекшуева и Александр Кузовников, из Коломны, Николай Волосков из городского округа Щёлково, Лариса Василенко из Дмитрова, Алексей Горбатов из Жуковского, Наталья Воротникова из Мытищ, Любовь Богатова из Орехово-Зуева и Тамара Ломасова из Серпухова.


В соревнованиях по настольному теннису в мужского категории свыше 70 лет Геннадий Гмыра завоевал первое место. В турнире по шахматам Александр Горбатов занял второе место, а Николай Волосков завоевал третье место по сдачи норм ГТО. Александр Кузовников стал четвертым в соревнованиях по легкой атлетике.


Стоит отметить, что все команды достойно боролись в комбинированной эстафете, сдавали нормативы ГТО, настольному теннису, лёгкой атлетике, шахматам и пулевой стрельбе из пневматической винтовки.


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