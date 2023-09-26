Фигурист из США Чжоу заявил о распространении допинга у российских фигуристов

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Фигурист из США Винсент Чжоу высказал своё мнение насчёт ситуации с допингом в России. Об этом пишет Global Athlete.
«Положительный допинг-тест Камилы Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — цитирует издание слова американского спортсмена.
Чжоу добавил, что сложившаяся ситуация неудивительна на фоне того, что Российское антидопинговое агентство так и не восстановило статус соответствия.
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