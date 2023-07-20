Фигурист Плющенко со старшим сыном Сашей уезжают в Китай

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Фигурист Евгений Плющенко уезжает из России и берёт с собой только сына Сашу, оставив на родине младшего Арсения и жену Яну Рудковскую. Об этом пишут «Утро.ру».
Помимо сына, Плющенко будет сопровождать воспитанница «Ангелов Плющенко» Софья Сарновская, которая выступит ассистентом на мастер-классе, уточняет «Утро.ру».
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