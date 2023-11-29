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Фигуристы Морозова и Еременко хотят сменить гражданство

29 ноября 2023, 12:27
Фото: istockphoto/SeventyFour

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко хочет сменить спортивное гражданство.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Морозова/Еременко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Сейчас пара переезжает в США, где их куратором станет отец Аннабель – тренер и хореограф Николай Морозов.


В данный момент спортсмены работают над переходом в сборную Франции. Планы по смене гражданства появились около полугода назад.

В этом сезоне Морозова/Еременко не выступили ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы спортсменки. На этапе в Красноярске на раскатке произошло столкновение Морозовой с Елизаветой Шанаевой. Аннабель Морозова повредила ногу.

Аннабель Морозова обладательница российского, американского и французского гражданства. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. А Еременко был победителем Финала Гран-при среди юниоров с Софьей Шевченко.

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#спортсмены
#гражданство
#новости
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Подмосковная команда выиграла Кубок Ельцина по индорхоккею
28 ноября 2023, 22:00

Фото: Минспорт МО

Команда Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из подмосковного Щёлкова выиграла Х турнир на призы первого президента России Бориса Ельцина по индорхоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир прошёл в Екатеринбурге. За награды боролись четыре команды из главных хоккейных регионов страны – Екатеринбурга, Московской области и Татарстана. В полуфинале команда щёлковской СШОР разгромила зеленодольское «Динамо» со счётом 19:1. 
 
Финалом турнира стало классическое противостояние уральской и подмосковной хоккейных школ. Итог встречи – 6:3 в пользу щёлковской команды. 
 
Представитель Подмосковья Антон Рассказов был признан лучшим бомбардиром соревнований. 

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#минспорт мо
#соревнования
#хоккей
#екатеринбург
#подмосковье
#московская область
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«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой»
Матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России «Локомотива» и «Балтики» закончился ничьёй
28 ноября 2023, 21:35

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл со счётом 2:2 с калининградской командой «Балтика»в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.
Встреча прошла на домашнем стадионе калининградского клуба. На трибунах присутствовали 5 702 зрителя. 

Игра завершилась ничьёй. У «Балтики» отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама. А у «Локомотива» дваджы забил годы Тимур Сулейманов. 

Следующий матч команд пройдёт уже на домашнем стадионе «Локомотива» в Москве. Точная дата проведения встречи ещё не анонсирована, но известно, что она произойдёт в период с 14 по 14 марта. 

«Локомотив» занимает восьмую стройку турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» – 15. 

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#рпл
#кубок россии
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Жуковские гимнастки стали победительницами Чемпионата мира
28 ноября 2023, 19:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Воспитанницы спортивной школы «Метеор» из Жуковского одержали победу на Чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, соревнования проходили в Астане, республика Казахстан с 23 по 27 ноября.

Отмечается, что команда «Виктория» по итогам соревнований стала двукратным чемпионом первенства, команда «Виктория-Стрела» одержала победу первенства мира в командном зачёте, в то время как команда «Взлёт» стала серебряным призёром турнира.

При этом, спортсменок тренировали Зитта Букова, Татьяна Перевощикова и Эльвира Маркизова.

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#жуковский
#казахстан
#соревнования
#спорт
#гимнастика
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В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина
28 ноября 2023, 19:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Технолицее им. В. И. Долгих в Истре открылась Шахматная академия Сергея Карякина. Там под руководством знаменитого гроссмейстера будут заниматься юные подмосковные шахматисты.
«В вашем возрасте я уже вовсю играл. Я был абсолютно таким же ребёнком, но много занимался, и это дало свои результаты. Поэтому знайте, что всё возможно. Не всем дано стать чемпионами мира, но шахматы помогут вам в жизни – они интеллектуально вас обогатят. Поэтому обязательно занимайтесь ими», – напутствовал детей Карякин.
Открыть академию в Технолицее в своё время предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов, сейчас обсуждается идея проведения в академии этапа Кубка Сергея Карякина или Кубка губернатора. 
«Академия Сергея Карякина – ещё одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера. Будем двигаться вперед», – сказал Абарёнов.
В ходе открытия Карякин провёл сеанс одновременной игры с лицеистами 1-5 классов. Самому юному из них – всего пять лет. Это воспитанник preschool Технолицея, участник Детского первенства мира среди мальчиков до восьми лет Амир Чеканов

Как отметили в министерстве, на всероссийских соревнованиях подмосковные спортсмены показывают высокий уровень. В этом году они завоевали 13 медалей, в том числе пять золотых.

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#минспорт мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#шахматы
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#московская область
#подмосковье
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Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира
28 ноября 2023, 18:21

Фото: Минспорт МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Люберецкий тяжелоатлет попытается удерживать в тренажёре Смита на плечах штангу весом более 200 кг и при этом надувать медицинские грелки. Неофициальный рекорд будет посвящён Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря», – говорится в сообщении. 
Как отметили в министерстве, попытка состоится в рамках подготовки к рекорду мира по удержанию автомобиля «Москвич» в мае следующего года в городе Кисловодске. Рекорды Агаджаняна признаются Международной федерацией стронгмена.
 
Понаблюдать за установлением неофициального рекорда мира можно будет 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы.
 
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#минспорт мо
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#тяжёлая атлетика
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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Появилось имя лучшего футболиста XXI века
Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo
28 ноября 2023, 16:11

Фото: istockphoto/FotografieLink

Известный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов XXI века. Список возглавил восьмикратный обладатель Золотого мяча Аргентинец Лионель Мессии.
Бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», ныне выступающий за американский «Интер Майами», обошел в списке своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, занявшего второе место. На третьей позиции расположился испанец Андрес Иньеста. На четвертом месте многолетний партнер Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании Хави, сейчас тренирующий каталонский клуб. Замыкает пятерку лучших бразилец Роналдиньо. 

Следом в рейтинге лучших игроков 21-го столетия расположились Зинедин Зидан, Тьерри Анри (оба — Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия) и Луис Суарес (Уругвай). Из действующих игроков в списке 25-ти лучших присутствуют: Карим Бензема (Франция, 11-е место), Лука Модрич (Хорватия, 14), Серхио Рамос (Испания, 19), Томас Мюллер (Германия, 20) и Неймар (Бразилия, 25).

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#хорватия
#футбол
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Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил об обязанности команды попасть в топ-3 РПЛ
28 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о том, что команда может, и даже обязана попасть в тройку лидеров РПЛ.
Он отметил яркую игру команды.

«Динамо» будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что «Динамо» плохо играет с командами из нижней части таблицы, это проблему надо решить. В этом сезоне динамовцы столько очков потеряли в таких играх. Состав есть, иностранцы сильные. За тройку точно поборются», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Отмечается, что сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с набранными 28 очками.

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#спорт
#футбол
#клуб
#игра
#рпл
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Тренер «Химок» Талалаев выразил удовлетворённость игрой команды
28 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что доволен выступлением своей команды в первой части сезона.
«Я доволен своей командой. Задача, которая ставилась передо мной — создать новую команду. Сейчас по футболу в этой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никому его не навязываю. Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда ФНЛ не подбирается. И в матче с Хабаровском нам не хватило пары-тройки голов, чтобы уйти в отпуск с другим настроением», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талалаев.

«Химки» идут вторыми в Первой лиге с 36 набранными очками.

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#химки
#спорт
#тренер
#футболист
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Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Подмосковье
28 ноября 2023, 14:57

В Павловском Посаде прошёл международный турнир по смешанным единоборствам «Old guard division». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие 26 профессиональных бойцов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Московскую область представляли бойцы из Лыткарино, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны. 

Игорь Константинов из Лыткарино досрочно одержал победу в первом раунде над представителем Казахстана Ильёй Гефелем, использовав удушающий приём.

«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углублённой, много боролся и  пару раз в неделю спарринговал. Турнир классный, очень понравилось выходить на бой под живую музыку и видеоряд в поддержку СВО. Хочу сказать огромное спасибо моей команде из города Лыткарино, вы делаете меня сильнее», – отметил спортсмен.

Кроме этого, Михаил Полухин из Балашихи в своём первом бою в карьере одолел соперника из Таджикистана, нанеся технический нокаут во втором раунде.

Также за чемпионский пояс лиги в поединке боролись Николай Есин из Электростали и Денис Зимовейский из Люберец. По итогам победил представитель из городского округа Люберцы.

Стоит отметить, что за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов была борьба между Магомедали Амировым из  Республики Дагестан и Андреем Евдокимовым из Коломны. В нелегкой борьбе подмосковный спортсмен смог произвести удушающий приём, который сделал его победителем турнира.

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