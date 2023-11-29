Фигуристы Морозова и Еременко хотят сменить гражданство

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Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Игорь Еременко хочет сменить спортивное гражданство.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
Морозова/Еременко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Сейчас пара переезжает в США, где их куратором станет отец Аннабель – тренер и хореограф Николай Морозов.
В данный момент спортсмены работают над переходом в сборную Франции. Планы по смене гражданства появились около полугода назад.
В этом сезоне Морозова/Еременко не выступили ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы спортсменки. На этапе в Красноярске на раскатке произошло столкновение Морозовой с Елизаветой Шанаевой. Аннабель Морозова повредила ногу.
Аннабель Морозова обладательница российского, американского и французского гражданства. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. А Еременко был победителем Финала Гран-при среди юниоров с Софьей Шевченко.
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Морозова/Еременко прекратили работу с тренером Анжеликой Крыловой. Сейчас пара переезжает в США, где их куратором станет отец Аннабель – тренер и хореограф Николай Морозов.
В этом сезоне Морозова/Еременко не выступили ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы спортсменки. На этапе в Красноярске на раскатке произошло столкновение Морозовой с Елизаветой Шанаевой. Аннабель Морозова повредила ногу.
Аннабель Морозова обладательница российского, американского и французского гражданства. Ранее она выступала с Андреем Багиным и Девидом Нарижным. А Еременко был победителем Финала Гран-при среди юниоров с Софьей Шевченко.
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Мария Фирсова