Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

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«По правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры — Ольга Ганичева и Алексей Летов», — рассказала Алиса Ефимова.
Алиса Ефимова родилась в Финляндии. Карьеру начала с выступлений в женском одиночном катании. После перешла в парное катание. Для этого она перебралась в 2014 году в Россию и встала в пару с Александром Коровиным. В сезоне 2017/18 Ефимова и Коровин выиграли Кубка России.
В мае стало известно, что Алиса Ефимова получила разрешение представлять Германию на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе и Смолкин сменят спортивное гражданство. Сообщается, что наиболее вероятным вариантом для получения гражданства является Грузия. При этом у Дианы Дэвис, дочери российского тренера Этери Тутберидзе, есть американское гражданство, но получить паспорт США до Олимпийских игр станет проблемой для Глеба Смолкина, сына актёра Бориса Смолкина.