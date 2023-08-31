Фигуристка Горбачева впервые после исчезновения посетит тренировку

Фото: iStock/AlexandrBognat
Юная фигуриста пообещала как можно больше показывать в своем телеграм-канале подготовку к контрольным прокатам.
В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.
Читайте также:
Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями
Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру
16-летняя фигуристка Горбачёва объяснила своё исчезновение