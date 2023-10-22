Фигуристка Косторная рассказала о смене гражданства

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Фигуристка Алёна Косторная рассказала, что имеет много вариантов для смены гражданства.
20-летняя российская фигуристка Алена Косторная рассказала о возможной смене гражданства, пишет РИА Новости.
Алёна Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены заняли 4 место на этапе Гран-при России в Омске. Этот турнир является дебютным для дуэта.
Косторная является чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.
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«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет завтра», — заявила спортсменка.
Косторная является чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой.
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Мария Фирсова