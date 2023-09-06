Фигуристка Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева рассказала, как можно затащить ее в постель.
Анонимный пользователь в запрещенной на территории РФ социальной сети задал спортсменке вопрос о том, как можно затащить ее в постель.
23-летняя фигуристка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.
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«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет», - ответила анониму Медведева.
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