Фигуристка Медведева ответила на вопрос о том, как затащить ее в постель

Нападающий турецкого «Галатасарая» аргентинец Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире. Сообщается, что это Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро и выпущенный на данный момент всего в трех экземплярах.