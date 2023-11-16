Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при

​Международный паралимпийский комитет (IPC) в критериях допуска к Играм в Париже не стал требовать от российских спортсменов обсуждения специальной военной операции. Об этом рассказал Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, сообщает ТАСС.