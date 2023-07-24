Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Известная российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве, об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.
«В мое такси въехало другое такси. С днем аварии», - говорит Медведева на опубликованном в сети видео.
Отметим, 23-летняя девушка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.
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